ABD'de koronavirüs aşısı için öncelik sırası belli oldu
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ABD'de koronavirüs aşısı için öncelik sırası belli oldu

02.12.2020 08:40 | Son Güncelleme: 02.12.2020 08:44
ABD'de koronavirüs aşısı için öncelik sırası belli oldu

ABD'de koronavirüs (Covid-19) aşışı için öncelik sırası belli oldu Aşılarının ilk önce sağlık çalışanları ile yaşlı bakımevlerinde kalanlara dağıtılacağı belirtildi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) aşışı için öncelik sırası belli oldu Aşılarının ilk önce sağlık çalışanları ile yaşlı bakımevlerinde kalanlara dağıtılacağı belirtildi.

ABD Bağışıklık Uygulamaları Danışma Komitesi'nin açıklamasına göre ülkede koronavirüs aşı dağıtımının öncelikli olarak sağlık çalışanları ile yaşlı bakımevlerinde kalan kişilere yapılmasına karar verildi. İkinci grupta kimler olacağına ilerleyen günlerde karar verilecek. Tüm ülke nüfusuna aşının ulaştırılabilmesinin ise  bahar aylarını bulacağı belirtildi. ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirilen iki aşının yılbaşından önce dağıtımına başlanacağını açıklamıştı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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