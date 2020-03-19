ABD'de koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı 155'e yükseldi ABD'de korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 155'e yükselirken, ülkedeki vaka sayısı 9 bin 464'e ulaştı.

ABD'de korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 155'e yükselirken, ülkedeki vaka sayısı 9 bin 464'e ulaştı.

Çin'den dünya geneline yayılmaya devam eden korona virüsü salgınında bilanço artıyor. ABD'de korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 155'e ulaşırken, ülkede tespit edilen toplam vaka sayısı 9 bin 464'e yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump ülkedeki korona virüsü salgını durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'nin korona virüsü savaşından zafer elde edeceği söyledi. Trump, ülkenin hayati tıbbi malzeme üretiminin hızlandırılması için emir verdiğini, Kore Savaşı döneminde alınan tedbirlerin alınacağını ifade etti.

"New York'ta durum korkutucu"

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio yaptığı açıklamada, durumun çok korkutucu olduğunu belirtti. Blasio, New York'a yapılması gereken federal yardımların acilen ulaştırılması çağrısında bulundu. Başkan Trump'a ABD Ordusunu korona virüsü salgınıyla ilgili tam olarak harekete geçmesi çağrısında bulunan Başkan Blasio, "Birinci sınıf sağlık ekiplerine ihtiyacımız var. Onların lojistik desteğine ve fabrikalardan tıbbi malzemelere ihtiyacımız var" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA