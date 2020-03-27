ABD'de "korona virüsü" sessizliği
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Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Güncel

ABD'de "korona virüsü" sessizliği

ABD'de hızla yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle Beyaz Saray ve Kongre binasına çıkan yollarda polis kontrolü arttırıldı.

27.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:04
ABD'de

ABD'de hızla yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle Beyaz Saray ve Kongre binasına çıkan yollarda polis kontrolü arttırıldı. Halkın evlere çekilmesiyle Washington sokakları sessizliğe gömüldü.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüs nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) korona virüsünün yayılmasının önlenmesi için alınan önlemler kapsamında başkent Washinton'da her gün binlerce Amerikalının ve turistlerin akın ettiği Beyaz Saray ve Kongre binasına çıkan yollarda polis, kontrollerini arttırdı. Beyaz Saray'ın etrafı demir bariyerlerle kapatılırken insanların müzeleri ve tarihi mekanları ziyaret etmemesi için bölgede denetim sıklaştırıldı. Halkın evlere çekilmesiyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

ABD, vaka sayısında Çin'i ve İtalya'yı geride bıraktı

ABD hızla artan korona virüsü nedeniyle vaka sayısında Çin'i ve İtalya'yı geçti. ABD'de korona virüsü nedeniyle ölü sayısı bin 304'e, vaka sayısı da 85 bin 749'a yükseldi. Çin'de korona virüsü bilançosu 81 bin 340 vaka, 3 bin 292 ölüm olarak açıklanırken İtalya'da ise 80 bin 589 vaka, 8 bin 215 ölüm olarak açıklandı.

Öte yandan dün senatoda 2 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin kabul edilmesinin ardından bugün piyasalar olumlu tepki göstererek yükseldi. 1933'ten bu yana en iyi günü yaşayan borsada Boeing hisseleri yaklaşık yüzde 90 yükseldi. Ancak özellikle işsizlik sayılarının yükselmesi ABD'de yaşanan krizi göz önüne seriyor. Son bir hafta içerisinde işsizlik yardımına başvuranlarının sayısı 3 milyonu geçerken yaşamın pandemi yüzünden nasıl etkilendiğinin kanıtı oldu. Sadece 3 hafta önce ABD'de işsizlik yardımına başvuranların sayısı tüm zamanların en düşük rakamı olan 200 bin kişiydi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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