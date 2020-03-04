ABD'de korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 9'a yükseldi
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ABD'de korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

ABD'nin Washington eyaletinde yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiği açıklandı.

04.03.2020 09:24 | Son Güncelleme: 04.03.2020 09:24
ABD'de korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

ABD'nin eyaletinde yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiği açıklandı.


Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsü, 'nde de her geçen gün can kayıplarına neden oluyor. ABD'nin Washington eyaleti Sağlık Ofisinden yapılan açıklamada, korona virüsünden ölenlerin sayısının 9'a yükseldiği, vak'a sayısının ise 27 olduğu ifade edildi. Toplam 231 kişinin gözetim altında tutulduğu eyalette acil durum ilan edilirken, bazı okullarda eğitime ara verildiği bildirildi. ABD genelinde ise korona virüsü tespit edilen kişi sayısı 110 olarak açıklandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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