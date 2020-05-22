ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 96 bini aştı
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ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 96 bini aştı

ABD'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte bin 383 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ülkede ölü sayısı 96 bin 377'ye ulaştı.

ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 96 bini aştı
22.05.2020 16:47 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:47

ABD'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte bin 383 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ülkede ölü sayısı 96 bin 377'ye ulaştı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının merkez üssü ABD'de bilanço ağırlaşıyor. Dünyada en çok ölüm ve vaka sayısına sahip ABD'de virüs nedeniyle son 24 saatte bin 383 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 96 bin 377'ye yükseldi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 29 bin 629 artışla 1 milyon 621 bin 669'a ulaştı.

ABD'de salgından en çok etkilenen eyalet olan New York'ta vaka sayısı 2 bin 840 artışla 366 bin 441, ölü sayısı 69 artışla 28 bin 885'e yükseldi. New York'un ardından en fazla vakanın kaydedildiği New Jersey eyaletinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 852'ye, vaka sayısı ise 153 bin 441'e ulaştı.

ABD'de en fazla vakanın görüldüğü eyalet sıralamasında üçüncü sırada yer alan Illinois'de ise Covid-19 vaka sayısı 102 bin 686 olarak kayıtlara geçerken, 4 bin 607 kişi hayatını kaybetti. Massachusetts eyaletinde vaka sayısı 90 bin 84'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 148'e yükseldi. California eyaletinde vaka sayısı 88 bin 479'a, ölü sayısı 3 bin 623'e yükseldi.

Pensilvanya eyaletinde vaka sayısı 69 bin 372 olurken, virüse bağlı can kaybı sayısı 4 bin 920'ye yükseldi. Michigan'da vaka sayısı 53 bin 510'a ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 129 olarak açıklandı.

ABD genelinde korona virüs salgınının başlangıcından bu yana toplam 382 bin 244 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği kaydedildi.

(Hasan Çelik/İHA)

Kaynak: İHA

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