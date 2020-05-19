- ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 92 bine yaklaştı
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- ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 92 bine yaklaştı

- ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 92 bine yaklaştı ABD'de korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bin 35 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ülkede ölü sayısı 91 bin 981'e ulaştı.

- ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 92 bine yaklaştı
19.05.2020 10:30 | Son Güncelleme: 19.05.2020 10:30

- ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 92 bine yaklaştı

WASHINGTON - ABD'de korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bin 35 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ülkede ölü sayısı 91 bin 981'e ulaştı.

Korona virüs salgınından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de bilanço ağırlaşıyor. Ülkede korona virüs nedeniyle bin 35 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 91 bin 981'e, toplam vaka sayısı ise 22 bin 630 artışla 1 milyon 550 bin 294'e yükseldi. ABD'de salgından en çok etkilenen eyalet olan New York'ta vaka sayısı bin 419 artışla 361 bin 266, ölü sayısı 155 artışla 28 bin 480'e yükseldi. New York'un ardından en fazla vakanın görüldüğü New Jersey eyaletinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 448'e, vaka sayısı ise 150 bin 87'ye ulaştı. En fazla vakanın görüldüğü eyalet sıralamasında üçüncü sırada yer alan Illinois'de ise Covid-19 vaka sayısı 96 bin 485 olarak kayıtlara geçerken, 4 bin 234 kişi hayatını kaybetti. Massachusetts eyaletinde vaka sayısı 87 bin 52'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 862'ye yükseldi. California eyaletinde vaka sayısı 81 bin 711'e, ölü sayısı 3 bin 321'e yükseldi. Pensilvanya eyaletinde vaka sayısı 66 bin 674 olurken, virüse bağlı can kaybı sayısı 4 bin 668'e yükseldi. Michigan'da vaka sayısı 51 bin 915'e ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 915 olarak açıklandı.

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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