ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 90 bini geçti
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ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 90 bini geçti

ABD'de korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bin 606 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ülkede ölü sayısı 90 bin 113'e yükseldi.

ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 90 bini geçti
17.05.2020 10:10 | Son Güncelleme: 17.05.2020 10:10

ABD'de korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bin 606 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ülkede ölü sayısı 90 bin 113'e yükseldi.

ABD'de yeni tip korona virüs salgını nedeniyle bin 606 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 90 bin 113'e ulaştı. Ülkede toplam vaka sayısı ise 23 bin 488 artışla 1 milyon 507 bin 773'e yükseldi. ABD'de salgından en çok etkilenen eyalet olan New York'ta vaka sayısı 2 bin 83 artışla 358 bin 99'a, ölü sayısı 560 artışla 28 bin 134'e yükseldi. New York'un ardından en fazla vakanın kaydedildiği New Jersey eyaletinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 260'a, vaka sayısı ise 146 bin 389'a ulaştı. En fazla vakanın görüldüğü eyalet sıralamasında üçüncü sırada yer alan Illinois'de Covid-19 vaka sayısı 92 bin 457 olarak kayıtlara geçerken, 4 bin 129 kişi hayatını kaybetti. Massachusetts eyaletinde vaka sayısı 84 bin 993'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 705'e yükseldi. California eyaletinde vaka sayısı 78 bin 685'e, ölü sayısı 3 bin 208'e yükseldi. Pensilvanya eyaletinde vaka sayısı 65 bin 307 olurken, virüse bağlı can kaybı sayısı 4 bin 489'a yükseldi. Michigan'da vaka sayısı 50 bin 504'e ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 880 olarak açıklandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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