ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 72 bin 275'e yükseldi
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ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 72 bin 275'e yükseldi

ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 72 bin 275'e yükseldi
06.05.2020 11:00 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:03

ABD'de korona virüs salgını nedeniyle bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

ABD'de korona virüs salgını nedeniyle bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Ülkede bir günde 2 bin 346 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 72 bin 275'e, toplam vaka sayısı ise 24 bin 678 artışla 1 milyon 237 bin 761'e yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 57 gün ara verdiği seyahatlerine başladığı gün, 2 bin 335 kişi hayatını kaybetti. Korona virüs salgınında 1 milyon 237 bin 761 vaka sayısı ile en fazla etkilenen ülke olan ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 271'e yükseldi.

Korona virüs salgınından en fazla etkilenen eyalet olan New York'ta 2 bin 765 yeni vaka sayısı ile toplam vaka sayısı 330 bin 139 olurken, 260 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 25 bin 204'e yükseldi. New York'un ardından en fazla vakanın kaydedildiği New Jersey eyaletinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 292'ye, vaka sayısı 131 bin 705'e ulaştı. En fazla vakanın görüldüğü üçüncü eyalet Massachusetts'te vaka sayısı 70 bin 271'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 212'ye yükseldi. Vaka sıralamasında dördüncü sırada yer alan Illinois'de vaka sayısı 65 bin 962 olurken, 2 bin 838 kişi hayatını kaybetti. California eyaletinde vaka sayısı 58 bin 754'e, ölü sayısı ise 2 bin 379'ya yükseldi. Pennsylvania eyaletinde vaka sayısı 53 bin 907 olurken, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 196'ya yükseldi. Michigan'da ise vaka sayısı 44 bin 397 yükselirken, ölü sayısı 4 bin 179 olarak açıklandı.

Trump, ülkede ekonominin bir an önce açılması gerektiğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 2 aya yakın kaldığı Beyaz Saray'dan ayrılarak ilk seyahatini Arizona eyaletine gerçekleştirdi. Trump, korona virüs önlemlerinin normalleşmesi döneminde istenmeyen can kayıplarının olabileceğini ancak ekonominin bir an önce açılması gerektiğini söyledi.

Ülkede işini kaybeden insanlar intihar ediyor

Trump, ülke genelinde bazı eyaletlerin önlemleri kaldırmaya başladığını ifade ederek, korona virüs önlemleri kapsamında işlerini kaybeden Amerikalıların psikolojik sorunlar yaşamaya başladığın söyledi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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