ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 68 bin 598'e ulaştı
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ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 68 bin 598'e ulaştı

ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 68 bin 598'e ulaştı
04.05.2020 10:20 | Son Güncelleme: 04.05.2020 10:20

ABD'de korona virüs salgını nedeniyle bir günde bin 154 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 68 bin 598'e, toplam vaka sayısı ise 27 bin 348 artışla 1 milyon 188 bin 122'e yükseldi.

ABD'de korona virüs salgını nedeniyle bir günde bin 154 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 68 bin 598'e, toplam vaka sayısı ise 27 bin 348 artışla 1 milyon 188 bin 122'e yükseldi.

Korona virüs salgınında 1 milyon 188 bin 122 vaka sayısı ile en fazla etkilenen ülke olan ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 68 bin 598'e yükseldi. Korona virüs salgınından en fazla etkilenen eyalet olan New York'ta 4 bin 670 yeni vaka sayısı ile toplam vaka sayısı 323 bin 883 olurken, 280 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı kentte 24 bin 648'e yükseldi. New York'un ardından en fazla vaka sayısının kaydedildiği New Jersey eyaletinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 886'ya, vaka sayısı 127 bin 438'e ulaştı. En fazla vakanın görüldüğü üçüncü eyalet Massachusetts'te vaka sayısı 68 bin 87ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 4'e yükseldi. Vaka sıralamasında dördüncü sırada yer alan Illinois'de vaka sayısı 61 bin 499 olurken, 2 bin 618 kişi hayatını kaybetti. California eyaletinde vaka sayısı 54 bin 819'a, ölü sayısı ise 2 bin 221'ye yükseldi.

"AŞI 2020 SONUNDA HAZIR OLACAK"

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, "Ülkedeki yeni tip korona virüs salgını nedeniyle can kayıpları önümüzdeki süreçte 80 ila 90 bine kadar çıkabilir" dedi. Korona virüs aşısı üzerinde yoğun bir şekilde çalışmaların sürdüğünü ve 2020 sonuna kadar bu aşının hazır olacağını ifade eden Trump, salgınla mücadelede kapsamında başarılı bir süreç geçirdiklerine inandığını ve alınan tedbirler sonrasında ekonomik olarak kapanan bazı eyaletlerde hayatın kademeli olarak yeniden normale döneceğini söyledi.

(Hasan Çelik/İHA)

Kaynak: İHA

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