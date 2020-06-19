ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 120 bin 691'e yükseldi
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ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 120 bin 691'e yükseldi

ABD'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 120 bin 691'e yükseldi.

ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 120 bin 691'e yükseldi
19.06.2020 17:07 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:11

ABD'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 120 bin 691'e yükseldi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının merkez üssü ABD'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 120 bin 691'e yükseldi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 264 bin 307'ye ulaştı. ABD'de salgından en çok etkilenen eyalet olan New York'ta vaka sayısı 408 bin 426, ölü sayısı 31 bin 92'ye yükseldi. New York'un ardından en fazla vaka sayısının kaydedildiği New Jersey eyaletinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 927'ye, vaka sayısı ise 171 bin 29'a ulaştı.

ABD'de en fazla vakanın görüldüğü eyalet sıralamasında üçüncü sırada yer alan California eyaletinde vaka sayısı 167 bin 233'e, ölü sayısı 5 bin 362'ye yükseldi. Illinois'de ise Covid-19 vaka sayısı 134 bin 778 olarak kayıtlara geçerken, 6 bin 537 kişi hayatını kaybetti. Massachusetts eyaletinde vaka sayısı 106 bin 422'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 770'e yükseldi. Teksas'ta vaka sayısı 106 bin 261 olarak kaydedilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 142'ye ulaştı. Florida eyaletinde vaka sayısı 85 bin 926 olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 54'e yükseldi. Pensilvanya eyaletinde vaka sayısı 84 bin 792 olurken, virüse bağlı can kaybı sayısı 6 bin 427'ye yükseldi.

Michigan'da vaka sayısı 66 bin 788'e ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 61 olarak açıklandı.

ABD genelinde korona virüs salgınının başlangıcından bu yana toplam 931 bin 150 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği kaydedildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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