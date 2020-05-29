ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 103 bin 413 oldu
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ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 103 bin 413 oldu

ABD'de korona virüs salgını nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı 103 bin 413'e ulaştı.

ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 103 bin 413 oldu
29.05.2020 18:12 | Son Güncelleme: 29.05.2020 18:12

ABD'de korona virüs salgını nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı 103 bin 413'e ulaştı.

Korona virüs salgınının merkez üssü olan ABD'de bilanço ağırlaşıyor. Dünyada en çok ölüm ve vaka sayısına sahip ABD'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 103 bin 413'e yükseldi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 1 milyon 771 bin 630'a ulaştı.

ABD'de salgından en çok etkilenen eyalet olan New York'ta vaka sayısı 376 bin 309, ölü sayısı 29 bin 653'e yükseldi. New York'un ardından en fazla vakanın kaydedildiği New Jersey eyaletinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 412'ye, vaka sayısı ise 159 bin 264'e ulaştı. ABD'de en fazla vakanın görüldüğü eyalet sıralamasında üçüncü sırada yer alan Illinois'de ise Covid-19 vaka sayısı 115 bin 833 olarak kayıtlara geçerken, 5 bin 186 kişi hayatını kaybetti. California eyaletinde vaka sayısı 103 bin 797'ye, ölü sayısı 4 bin 39'a yükseldi. Massachusetts eyaletinde vaka sayısı 94 bin 895'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 640'a yükseldi. Pensilvanya eyaletinde vaka sayısı 74 bin 318 olurken, virüse bağlı can kaybı sayısı 5 bin 425'e yükseldi. Teksas'ta vaka sayısı 60 bin 790 olarak kaydedilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 623'e ulaştı. Michigan'da vaka sayısı 56 bin 14'e ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 372 olarak açıklandı.

ABD genelinde korona virüs salgınının başlangıcından bu yana toplam 499 bin 113 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği kaydedildi.

Öte yandan ABD'de Covid-19'a bağlı ilk ölüm 1 Mart'ta Washington eyaletinde gerçekleşmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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