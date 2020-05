ABD'de korona virüsten bir Türk daha hayatını kaybetti ABD'nin New York eyaletinde uzun yıllardır restoran işletmeciliği yapan Ali Rıza Doğan'ın annesi Kıymet Doğan, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD'nin New York eyaletinde uzun yıllardır restoran işletmeciliği yapan ve Türk-Amerikan toplumunun sevilen ismi Ali Rıza Doğan'ın annesi Kıymet Doğan, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle New Jersey eyaletinin Hackensack kentindeki hastanede hayatını kaybetti. 73 yaşındaki Kıymet Doğan'ın yaklaşık 1 aydır korona virüs tedavisi gördüğü belirtildi.

New Jersey eyaletinde Kıymet Doğan'ın hayatını kaybetmesi sonucu ülkede korona virüsten hayatını kaybeden Türklerin sayısı 28'e yükseldi.

ABD genelinde korona virüs nedeniyle şu ana kadar New Jersey'de 10, New York'ta 10, Pensilvanya'da 2, Illinois eyaletinde 3, Florida'da 1, Michigan'de 1, Virginia eyaletinde 1 kişi olmak üzere toplam 28 Türk vatandaşı Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybetti. - NEW JERSEY

Kaynak: İHA