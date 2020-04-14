ABD'de korona virüse karşı klinik deneyleri yürüten Türk doktor İHA'ya konuştu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ABD'de korona virüse karşı klinik deneyleri yürüten Türk doktor İHA'ya konuştu - Haberler
Amerika Birleşik Devletleri, Portekiz, İspanya, Güncel

ABD'de korona virüse karşı klinik deneyleri yürüten Türk doktor İHA'ya konuştu

CH aşısının üst solunum yolu viral hastalıklara karşı genel bir bağışıklık verdiğinin uzun zamandır bilindiğinin altını çizen Arditi dünyada da birçok bilim adamı tarafından BCG'nin COVID-19 üzerindeki olası etkisinin gözlemlendiğini ancak, "Verem aşısı BCG'nin korona hastalarını yüzde yüz...

14.04.2020 11:38 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:30
ABD'de korona virüse karşı klinik deneyleri yürüten Türk doktor İHA'ya konuştu

CH aşısının üst solunum yolu viral hastalıklara karşı genel bir bağışıklık verdiğinin uzun zamandır bilindiğinin altını çizen Arditi dünyada da birçok bilim adamı tarafından BCG'nin COVID-19 üzerindeki olası etkisinin gözlemlendiğini ancak, "Verem aşısı BCG'nin korona hastalarını yüzde yüz koruyor denemeyeceğini" söyledi.

Dünya genelinde etkili olan korona virüs salgınına karşı aşı çalışmaları hız kazanırken, New York Teknoloji Enstitüsü Araştırmacılarından Gonzalo Otazu'nun BCG (verem) aşısının zorunlu olduğu ülkelerde korona virüs vak'a sayıları arasında bir bağlantı olabileceğini öne sürmesi tartışmaları başlatmıştı. Korona virüs aşı ve tedavilerine ilişkin çalışmalar devam ederken klinik deneylerin yürütüldüğü Los Angeles te Cedars-Sinai Medical Center Hastanesi'nde Çocuk Hastalıkları Kürsü Başkanı ve Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve İmmünoloji Başkanı Profesör Dr. Moshe Arditi İHA'ya konuştu. Arditi "Korona virüse karşı özel yapılan ilaç ABD'de insanlar üzerinde denenmeye başlandı. Ancak bunun etkili olup, zararsız olduğunu anlamamız bir, bir buçuk yıl sene sürecek" dedi.

Ancak bu süre içerisinde virüsü anlamaya ve önlemeye karşı çalışmaların devam ettiğini belirten Arditi, verem aşısı olan BCG'nin genel olarak virüs hastalıklarına karşı bağışıklılığı güçlendirdiğini ve bu sebeplerde COVID-19'a karşı koruyuculuğu arttırıcı bir etken olabileceğini belirtti.

Virüs üzerinde etkisi gözlemlendi

1921 yılında bu yana kullanılan BCH aşısının üst solunum yolu viral hastalıklara karşı genel bir bağışıklık verdiğinin uzun zamandır bilindiğinin altını çizen Arditi dünyada da birçok bilim adamı tarafından BCG'nin COVID-19 üzerindeki olası etkisinin gözlemlendiğini belirtti.

İspanya - Portekiz Farkı

Arditi "Dünya genelindeki korona virüsü vak'alarına bakıldığı zaman, uzun yıllar ve zorunlu olarak verem aşısı yapılan ülkelerde, verem aşısı olmayan veya daha nadir kullanılmış olan ülkelere nazaran vak'a sayısı ve ölüm sayısının 5, 6 kat hatta 10 kat daha az olduğu gözlemlendi" diyerek en çarpıcı farklardan birinin İspanya ve Portekiz arasında görüldüğünü söyledi. Portekiz'de halen BCG aşısı kullanılırken İspanya'da aşının kullanılmasının 1981 yılında sonlandığına dikkat çeken Arditi "10 Nisan 2020 gününe kadar ki istatistiklere bakarsak Portekiz'de nüfusun her 1 milyon kişide 232 korona virüs vak'ası varken İspanya'da vak'a sayısının 4 kati ve ölüm oranının ise Portekiz'de her 1 milyon kişi başına 3 iken buna karşı İspanya'da 57 olduğu görülmüş, nerdeyse 20 kat daha yüksek" dedi.

"Türkiye'de hep kullanıldı"

"Türkiye'de BCG/verem aşısı hep kullanıldı. İlk doz doğumdan sonraki ikinci ayın sonunda verilir ve 1951 yılından itibaren zorunlu olarak ve düzenle bir şekilde kullanıldı. Hatta ilk zamanlarda verem aşısı 4 kere uygulandı. 1997 yılında 2 doza düşürüldü ve 2006 da tek doza düşürüldü ama zorunlu olarak devam edildi" diyen Arditi "10 Nisan 2020 günü verilerine bakarak; İtalya'da vak'a sayısı her 1 milyon kişide bin 144 vak'a ve ölüm sayısı 112 (yüzde 10 ölüm oranı); Türkiye'de ise ayni güne kadar vak'a sayısı 1 milyon kişide 501 ve ölüm sayısı 1 milyon kişide 10.7 nerdeyse 20 kat daha düşük" dedi.

"BCG kesin çözüm değil"

Arditi bugüne kadar kaydedilen verilere bakarken çok dikkatli olmak gerektiğinin tekrar tekrar altını çizerek, sonuçları etkileyen BCG'den başka noktalarda olabileceğini ve "BCG'nin COVID-19 hastalarını yüzde yüz koruyor denemeyeceğini" ifade etti. "Kontrollü klinik deneylerine bakılması gerekir" diyen Arditi, ABD'de kendisinin Los Angeles Cedar Sinai hastanesinde sağlık personeli üzerinde yürüttüğü klinik deneylerin yanı sıra, Harvard ve MD Anferson and Baylor Collage'de de toplam bin 500 kişi üzerinde çalışma yapıldığını söyledi.

Dünya'da testler sürüyor

ABD de yürütülen klinik çalışmaların haricinde Hollanda'da bin sağlık görevlisi, Avustralya'da 4 bin sağlık görevlisi üzerinde testlere başlandığını belirten Arditi ve Türkiye'de Bilkent Üniversitesi ile Almanya ile Hindistan'da denemelerin yakında başlayacağını söyledi.

Sağlık personelini korumak çok önemli

"Verem aşısının bu salgından korunmada genel çare olmaktan ziyade, korunmaya en muhtaç gruplarda (sağlık çalışanları ve 65 yaşı üzerinde olanlarda) virüsten korunmaya kritik katkı sağlayabileceği düşünülüyor ve bunu bilimsel olarak ispatlamak için birçok ülkede kontrollü verem aşısı denemeleri başlamış durumda" diyen Arditi, özellikle salgın ile savaşta en ön sırada olan sağlık personelinin herkesten fazla virüse yakalanma riski olduğunu belirtti.

"COVID-19 hastalığı ile mücadelemizde ön cephede bizleri korumak için savaşan ve her türlü hayati riski alan sağlık çalışanlarını korumamız çok önemlidir" diyen Arditi, "Klinik deneyler o yüzden ilk olarak sağlık çalışanları üzerinde yapılıyor" dedi.

COVID-19 aşısı geliştirilene kadar geçecek süreçte BCG aşısının zaman kazandırabileceğini ifade eden Arditi, BCG aşısı yapılmış veya yapılmamış olsun en kesin çözümün yetkililerin tavsiyesine uymak olduğunun altını çizdi. "Buradan bütün herkese çağrıda bulunmak istiyorum. Bu virüsten korunmak için yetkililerin bütün tavsiyelerine harfiyen uyulması gerekmektedir. Mecbur kalmadıkça evlerinizden çıkmayın. Sosyal mesafeyi koruyun, üç adım yani 2 metre. Ellerinizi devamlı sabunlu su ile yıkayın" dedi.

"Belirti olmasa da önlem alın"

Arditi ayrıca "Hatırlatmak isterim ki bu virüsün bu şekilde pandemik olarak yayılmasının sebeplerinden biri, kişiler kendilerini hasta hissetmeden de solunum sistemlerinde virüsü (asemptomatik olarak) taşıyabiliyor olmaları ve bilmeyerek etrafındakilere virüsü bulaştırabilmeleri. Kesin rakamları daha tam bilmesek bile, son araştırmalar bu virüsle enfekte olanların en az yüzde 25 inin semptom göstermediği yani hiçbir hastalık emaresi göstermediği ama gene de virüsü başaklarına bulaştırdıklarını gösteriyor. Bu yüzden evden dışarı çıkınca mutlaka, maske takılmasının önemi ortaya çekiyor hem virüsü başkalarına vermemek için hem de başkalarından almamak için" dedi. - LOS ANGELES

ABD'de korona virüse karşı klinik deneyleri yürüten Türk doktor İHA'ya konuştu

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı Haberler
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
'Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı' Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu Haberler
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
Pınar hemşire, sosyal medyadan gelen 'Bakmak zorundasınız' eleştirilerine isyan etti: Kendinize gelin
Pınar hemşire, sosyal medyadan gelen "Bakmak zorundasınız" eleştirilerine isyan etti: Kendinize gelin
Salgın sebebiyle kızamık aşı kampanyaları ertelendi: 117 milyon çocuk etkilenebilir
Salgın sebebiyle kızamık aşı kampanyaları ertelendi: 117 milyon çocuk etkilenebilir
Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da kameraların karşısına geçecek
Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da kameraların karşısına geçecek
IMF, koronavirüs nedeniyle 25 ülkeye borç yardımı yapacak
IMF, koronavirüs nedeniyle 25 ülkeye borç yardımı yapacak
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi
Usain Bolt'un sosyal mesafe paylaşımı, sosyal medyada binlerce beğeni aldı
Usain Bolt'un sosyal mesafe paylaşımı, sosyal medyada binlerce beğeni aldı
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yerine kaptanlık, Luiz Gustavo'ya geçecek
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yerine kaptanlık, Luiz Gustavo'ya geçecek
Günlük burç yorumları 14 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 14 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Vatandaşların 10 Nisan gecesi marketlere akın etmesi, Türkiye'de yeni salgın riski oluşturdu
Vatandaşların 10 Nisan gecesi marketlere akın etmesi, Türkiye'de yeni salgın riski oluşturdu
Virüs barındırma ihtimaline karşı, müzesindeki 4 ton parayı dezenfekte etti
Virüs barındırma ihtimaline karşı, müzesindeki 4 ton parayı dezenfekte etti
Artvin'de kış uykusundan uyanan ayı ve iki yavrusu şehre indi
Artvin'de kış uykusundan uyanan ayı ve iki yavrusu şehre indi
Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor
Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor
Koronavirüs nedeniyle Fransa ekonomisi yüzde 8 daralacak
Koronavirüs nedeniyle Fransa ekonomisi yüzde 8 daralacak
Apartmana domuz yağı süren kadın: Kocam 'Bende büyü var, bozdur' dedi
Apartmana domuz yağı süren kadın: Kocam 'Bende büyü var, bozdur' dedi
Bosch, 500 milyon liralık yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını Türkiye'de üretecek
Bosch, 500 milyon liralık yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını Türkiye'de üretecek
Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor
Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor
Sokağa çıkma yasağında ekmek beğendiremeyen muhtar: Delirmemek için kendimi zor tuttum
Sokağa çıkma yasağında ekmek beğendiremeyen muhtar: Delirmemek için kendimi zor tuttum
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok
Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi
Dünya Sağlık Örgütü'nün karşı çıkmasına rağmen 4 Avrupa ülkesi koronavirüs yasaklarını kaldırıyor
Dünya Sağlık Örgütü'nün karşı çıkmasına rağmen 4 Avrupa ülkesi koronavirüs yasaklarını kaldırıyor
Herkes koronadan korkarken, Bulgaristan'daki ayinde yüzlerce kişi aynı tastan kutsanmış su içti
Herkes koronadan korkarken, Bulgaristan'daki ayinde yüzlerce kişi aynı tastan kutsanmış su içti
Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi
Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Hakkı Saruhan Oluç Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Tarkan Aleyna Tilki Acun Ilıcalı
Spor Ronaldinho Fatih Terim Rüştü Reçber Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Nisan Kadın İstifa Galatasaray
Şu an buradasınız: ABD'de korona virüse karşı klinik deneyleri yürüten Türk doktor İHA'ya konuştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 13:09:37. #1.14#
title