ABD'de korona virüse bağlı can kayıpları 112 bin 141'e ulaştı
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ABD'de korona virüse bağlı can kayıpları 112 bin 141'e ulaştı

ABD'de yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 112 bin 141'e yükseldi.

ABD'de korona virüse bağlı can kayıpları 112 bin 141'e ulaştı
07.06.2020 19:18 | Son Güncelleme: 07.06.2020 19:18

ABD'de yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 112 bin 141'e yükseldi. Toplam vaka sayısı 1 milyon 992 bin 453'e ulaştı.

Dünya genelinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgında en çok vaka ve ölüm sayısının kaydedildiği ABD'de bilanço ağırlaşıyor. ABD'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 112 bin 141'e ulaşırken toplam vaka sayısı ise 1 milyon 992 bin 453'e yükseldi. ABD'de salgından en çok etkilenen eyalet olan New York'ta vaka sayısı 397 bin 810, ölü sayısı 30 bin 401'e yükseldi. New York'un ardından en fazla vaka sayısının kaydedildiği New Jersey eyaletinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 146'ya, vaka sayısı ise 165 bin 675'e ulaştı.

ABD'de en fazla vakanın görüldüğü eyalet sıralamasında 3. sırada yer alan California'da ise Kovid-19 vaka sayısı 128 bin 947 olarak kayıtlara geçerken, toplam 4 bin 624 kişi hayatını kaybetti. Illinois eyaletinde vaka sayısı 126 bin 890'a, ölü sayısı 5 bin 864'e yükseldi. Massachusetts eyaletinde vaka sayısı 103 bin 132'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 289'a yükseldi.

Pensilvanya eyaletinde vaka sayısı 79 bin 514 olurken, virüse bağlı can kaybı sayısı 6 bin 11'e ulaştı. Teksas'ta vaka sayısı 74 bin 514 olarak kaydedilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 847'ye yükseldi. Michigan'da vaka sayısı 63 bin 983'e ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 891 olarak açıklandı.

ABD genelinde korona virüs salgınının başlangıcından bu yana toplam 752 bin 49 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği kaydedildi. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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