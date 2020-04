ABD'de korona virüs vakaları 1 milyonu aştı ABD'de korona virüs vaka sayısı 1 milyon 432'ye yükseldi.

ABD'de korona virüs vaka sayısı 1 milyon 432'ye yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 200 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgınının merkez üssü ABD'de salgının bilançosu artmaya devam ediyor. ABD'de toplam korona virüs vaka sayısı 1 milyonu aşarak, 1 milyon 432'ye yükseldi. ABD'de son 24 saatte 872 kişi korona virüs nedeni ile hayatını kaybederken, hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 56 bin 285'e ulaştı. Ülkede korona virüs salgınından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunan New York'ta ise toplam vaka sayısı 3 bin 233 kişi artarak, 297 bin 224'e ulaştı. New York'ta son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 337 kişi artarak, 22 bin 612'ye yükseldi. New York'un ardından salgından en fazla etkilenen eyalet olan New Jersey'de toplam vaka sayısı 2 bin 150 kişi artarak, 111 bin 188'e ulaştı. New Jersey'de hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 106 kişi artarak, 6 bin 44'e yükseldi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA