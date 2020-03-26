ABD'de korona virüs salgınından ölenlerin sayısı 1042'ye yükseldi
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Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

ABD'de korona virüs salgınından ölenlerin sayısı 1042'ye yükseldi

ABD'de korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 42'ye yükselirken, ülkedeki vaka sayısı 69 bin 144'e ulaştı.

26.03.2020 09:25 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:25
ABD'de korona virüs salgınından ölenlerin sayısı 1042'ye yükseldi

ABD'de korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 42'ye yükselirken, ülkedeki vaka sayısı 69 bin 144'e ulaştı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde vaka sayısı her geçen gün arterken 2 eyalette daha acil durum ilan edildi. ABD'de korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 42'ye yükselirken, ülkede tespit edilen toplam vaka sayısı 69 bin 144'e ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında olağanüstü hale izin verdiği 7 eyalette ölü sayısı artarken New York'ta vaka sayısı 33 bin 33'e yükseldi, ölü sayısı ise 366 olarak açıklandı. Salgının etkili olduğu bir başka eyalet olan Washington'da vaka sayısı 3 bin 50 olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 133'e yükseldi. California eyaletinde yeni vaka sayısı 3 bin 150 olurken, eyalette korona virüs salgınından ölenlerin sayısının 67'e yükseldi. Florida eyaletinde vaka sayısı bin 777'ye, ölenlerin sayısı 23'e yükseldi. Teksas eyaletinde ise vaka sayısı bin 331'e yükselirken, salgın nedeni ile hayatını kaybedenleri sayısı ise 17 olarak açıklandı. IIIinos eyaletinde vaka sayısı bin 869 olurken, ölenlerin sayısı 19'a yükseldi. Louisiana'da vaka sayısının bin 798 olduğu, ölenlerin ise 65'e yükseldiği açıklandı.

(Hasan Çelik/İHA)

Kaynak: İHA

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