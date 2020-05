ABD'de korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 77 bine yaklaştı

ABD'de korona virüs salgını nedeniyle bir günde 2 bin 121 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 76 bin 928'e yükseldi.

ABD'de korona virüs salgını nedeniyle bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Ülkede korona virüs salgını nedeniyle bir günde 2 bin 121 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 76 bin 928'e yükseldi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 29 bin 440 artışla 1 milyon 292 bin 623'e ulaştı. Korona virüs salgınından en fazla etkilenen New York'ta 3 bin 930 yeni vaka sayısı ile toplam vaka sayısı 337 bin 421 olurken, 409 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 26 bin 365'e yükseldi. New York'un ardından en fazla vakanın kaydedildiği New Jersey eyaletinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 834'e, vaka sayısı 135 bin 106'ya ulaştı. En fazla vakanın görüldüğü üçüncü eyalet Massachusetts'te vaka sayısı 73 bin 721'e hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 552'ye yükseldi. Vaka sıralamasında dördüncü sırada yer alan Illinois'de vaka sayısı 70 bin 873 olurken, 3 bin 111 kişi hayatını kaybetti. Kaliforniya eyaletinde vaka sayısı 62 bin 250'ye, ölü sayısı ise 2 bin 535'e yükseldi. Pensilvanya eyaletinde vaka sayısı 56 bin 52 olurken, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 592'ye yükseldi. Michigan'da ise vaka sayısı 45 bin 646'ye yükselirken, ölü sayısı 4 bin 343 olarak açıklandı.

(Hasan Çelik/İHA)

Kaynak: İHA