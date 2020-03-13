ABD'de korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 41'e yükseldi ABD'de korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.

ABD'de korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi (küresel salgın) ilan edilen korona virüsü ABD'de bilançoyu arttırıyor. ABD genelinde korona virüs (Covid-19) kaynaklı ölü sayısı 41'e yükseldi. ABD'de şu ana kadar tespit edilmiş toplam vak'a sayısı ise bin 762 olarak açıklandı.

(İHA)

Kaynak: İHA