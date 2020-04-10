ABD'de korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 17 bine yaklaştı
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Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey, New York, Güncel

ABD'de korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 17 bine yaklaştı

ABD'de korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 753'e, toplam vaka sayısı ise 466 bin 972'ye yükseldi.

10.04.2020 09:05 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:05
ABD'de korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 17 bine yaklaştı

ABD'de korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 753'e, toplam vaka sayısı ise 466 bin 972'ye yükseldi.

Korona virüs salgını tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı saran korona virüs, salgınının en fazla görüldüğü ABD'de ölü sayısını 16 bin 753'e yükseltti. Ülke genelinde vaka sayısı ise 466 bin 972'ye ulaştı. Salgının en fazla görüldüğü New York kentinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 67'ye, vaka sayısı 161 bin 798'e ulaştı. New York'un ardından en fazla vaka sayısının belirlendiği New Jersey eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 709'a, vaka sayısı ise 51 bin 27'ye yükseldi. Korona vakasının en çok görüldüğü eyaletler sıralamasında üçüncü sırada yer alan Michigan eyaletinde ise vaka sayısı 21 bin 505'e yükselirken, hayatını kaybedenleri sayısı bin 76 olarak açıklandı. ABD'de korona virüse yakalanan 25 bin 690 kişinin ise hastalığı yenerek çeşitli hastanelerden taburcu oldukları öğrenildi.

Michigan Valisi Gretchen Whitmer yaptığı açıklamada, 'Evde kalın' talimatının 30 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurdu. ABD'nin Michigan eyaleti, New York ve New Jersey'in ardından yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle en fazla kişinin yaşamını yitirdiği üçüncü eyalet oldu.

CUOMO, NEW YORK'UN HALA GÜVENLİ OLMADIĞINA SÖYLEDİ

ABD'de salgının merkez üssü haline gelen New York Valisi Andrew Cuomo, gazetecilere yaptığı açıklamada, üç gündür peş peşe rekor sayıda ölümlerin yaşandığı eyalette son 24 saatte 799 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam ölümlerinin 7 bin 67'ye çıktığını söyledi. Vali. Cuomo, hastaneye kaldırılma oranlarında 19 Mart'tan bu yana en düşük seviyenin gözlemlendiğini, ancak sayılardaki düşüşün tehlikenin geçtiği anlamına gelmediğine belirtti. New York'un hala güvenli olmadığına belirten Cuomo, salgının New York ekonomisini çok büyük vurduğunu ve 11 Eylül'de New York'a yapılan terör saldırılarındaki ekonomik kayıptan çok daha fazlasının yaşandığını ifade etti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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