ABD'de korona virüs nedeniyle can kaybı 45 bini geçti
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ABD'de korona virüs nedeniyle can kaybı 45 bini geçti

ABD'de korona virüs (Covid-19) salgınında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

22.04.2020 10:10 | Son Güncelleme: 22.04.2020 10:10
ABD'de korona virüs nedeniyle can kaybı 45 bini geçti

ABD'de korona virüs (Covid-19) salgınında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Ülkede toplam vaka sayısı 37 bin 68 artışla 824 bin 438'e yükselirken, korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 343'e ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının merkez üssü ABD'de bilanço artmaya devam ediyor. Ülkede toplam vaka sayısı 824 bin 438'e yükselirken, korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 45 bin 343'e ulaştı. ABD de korona virüs salgınından en fazla etkilenen eyalet olan New York'ta ise toplam korona virüs vaka sayısı 258 bin 484'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 19 bin 114'e yükseldi. New York'un ardından en fazla vaka sayısının kaydedildiği New Jersey eyaletinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 753'e, vaka sayısı ise 92 bin 387'e yükseldi. Massachusetts eyaletinde vaka sayısı 31 bin 199'a çıkarken, hayatını kaybedenlerin sayısı bin 961'e ulaştı. Korona virüs vakasının en çok görüldüğü eyaletler sıralamasında yer alan Kaliforniya eyaletinde vaka sayısı 35 bin 643'e yükselirken, ölü sayısı bin 300 oldu.

Pensilvanya eyaletinde vaka sayısı 35 bin 914 olurken, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı bin 614'e yükseldi. Illinois'de vaka sayısı 35 bin 59 olurken, bin 468 kişi hayatını kaybetti. Michigan'da vaka sayısı 32 bin 962'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 700'e ulaştı. Louisiana eyaletinde ise vaka sayısı 24 bin 854'e, virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı bin 405 olarak açıklanırken, Connecticut eyaletinde ise vaka sayısının 20 bin 360'a yükseldiği, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 423 olarak açıklandı. ABD genelinde korona virüs (Covid-19) salgınında 71 bin 944 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği belirtildi.

"ABD'YE GÖÇMEN KABULÜNÜ GEÇİCİ SÜRELİĞİNE DURDURAN BİR KARARNAME İMZALAYACAĞIM"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü günlük basın toplantısında yaptığı konuşmada, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle işini kaybeden Amerikalıların istihdamına öncelik vereceklerini, bu nedenle de ülkeye çalışmaya gelecek olan göçmenlerin kabulünü 60 gün süreyle askıya alacaklarını açıkladı. Trump, çok sayıda Amerikalının Covid-19 ile mücadele döneminde işsiz kaldığını ve devlet olarak bu insanların işini korumanın görevleri olduğunu belirterek, "ABD'ye göçmen kabulünü geçici süreliğine durduran bir kararname imzalayacağım. Göçmen kabulünü durdurarak, istihdamda kesinlikle Amerikalılara öncelik vereceğiz. Bu önemli bir konu. Amerikalı çalışanların yerine göçmenleri yerleştirmek yanlış olur. Bu süre 60 gün olacak. Amerikan ekonomisi tekrar faaliyete geçtiğinde yeniden bir değerlendirme yapacağız ve o dönemin ekonomik şartlarına bağlı olarak, lüzum görürsek bu süreyi tekrar uzatacağız" dedi.

Trump, ülkeye çalışmaya gelecek olan göçmenlerin kabulünü 60 gün süreyle askıya alacak kararnameyi bugün imzalayacağını belirtti.

(Hasan Çelik/İHA)

Kaynak: İHA

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