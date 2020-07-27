ABD'de korona virüs aşısının üçüncü aşama testleri başladı ABD ilaç şirketi Moderna, korona virüs aşısının 30 bin gönüllü üzerinde yapılacak 3'üncü aşama testlerine başladı.

ABD ilaç şirketi Moderna, korona virüs aşısının 30 bin gönüllü üzerinde yapılacak 3'üncü aşama testlerine başladı.

Korona virüs salgınından en fazla etkilenen ülke olan ABD, Covid-19 aşı çalışmalarını sürdürüyor. ABD merkezli Moderna ilaç şirketi, aşı çalışmalarında 3'üncü aşamaya geçildiğini duyurdu. İlaç şirketi, üçüncü aşamayı 30 bin gönüllü üzerinde yapılacak testlere başlandığını açıkladı.

Gönüllülere verilen dozların ne kadar etkili olduğu açıklanmayacak. Ancak, gönüllülere verilen 2 dozun ardından virüsün yayılmaya devam ettiği grup daha yakından takip edilecek.

(İHA)

Kaynak: İHA