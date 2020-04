ABD'de korona vakası 200 bini aştı ABD'de korona virüs vakaları 200 bini aştı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını yeni merkez üssü olan ABD'de etkisini arttırmaya devam ediyor. ABD'de korona virüs vakaları 200 bini aşarak, 207 bin 867'ye ulaştı. ABD'de korona virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 615'e yükselirken, 8 bin 762 kişi ise iyileşerek hastanelerden taburcu oldu.

ABD'nin korona virüs salgınından en fazla etkilene eyaleti konumunda bulunan New York'ta ise toplam vaka sayısı 83 bin 712'ye, hayatını kaybedenler ise bin 941'e ulaştı. New York'un ardından salgından en fazla etkilenen eyalet olan New Jersey'de ise toplam korona virüs vaka sayısı 22 bin 255'e, hayatını kaybedenler ise 355'e ulaştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA