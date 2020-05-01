ABD'de korona sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 64 bine yaklaştı
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ABD'de korona sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 64 bine yaklaştı

ABD'de korona sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 64 bine yaklaştı
01.05.2020 10:15 | Son Güncelleme: 01.05.2020 10:15

ABD'de korona virüs salgını nedeniyle 2 bin 192 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 63 bin 871'e, toplam vaka sayısı ise 30 bin 638 artışla 1 milyon 95 bin 304'e yükseldi.

ABD'de korona virüs salgını nedeniyle 2 bin 192 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 63 bin 871'e, toplam vaka sayısı ise 30 bin 638 artışla 1 milyon 95 bin 304'e yükseldi.

Korona virüs salgınında 1 milyon 95 bin 304 vaka sayısı ile en fazla etkilenen ülke olan ABD'de korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 63 bin 871'e yükseldi. Korona virüs salgınından en fazla etkilenen eyalet olan New York'ta vaka sayısı 310 bin 839'a, ölü sayısı 23 bin 780'e yükseldi. New York'un ardından en fazla vaka sayısının kaydedildiği New Jersey eyaletinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 228'e, vaka sayısı 118 bin 652'ye ulaştı. En fazla vakanın görüldüğü üçüncü eyalet Massachusetts'te vaka sayısı 62 bin 205'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 562'ye yükseldi.

Vaka sıralamasında dördüncü sırada yer alan Illinois'de korona virüs vaka sayısı 52 bin 918 olurken, 2 bin 335 kişi hayatını kaybetti. Kaliforniya eyaletinde vaka sayısı 50 bin 410'a, ölü sayısı ise 2 bin 44'e yükseldi. Pensilvanya eyaletinde vaka sayısı 47 bin 999 olurken, virüse bağlı can kaybı sayısı 2 bin 541'e ulaştı. Michigan'da vaka sayısı 41 bin 379'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 789'a ulaştı. Florida eyaletinde vaka sayısı 33 bin 690, hayatını kaybedenlerin sayısı bin 268 oldu. Louisiana eyaletinde vaka sayısı 28 bin 1, virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı bin 905 olarak açıklanırken, Connecticut eyaletinde ise vaka sayısının 27 bin 700'e yükseldiği, virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 257 olduğu belirtildi. Georgia eyaletinde vaka sayısı 26 bin 264'e hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 132'ye yükseldi. Maryland'da ise vaka sayısı 21 bin 742 olurken, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 140 olarak açıklandı. Indiana eyaletinde ise vaka sayısının 17 bin 835'e yükseldiği, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 114 olarak duyuruldu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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