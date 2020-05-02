ABD'de korona salgınında ölenlerin sayısı 65 bin 776'ya ulaştı
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ABD'de korona salgınında ölenlerin sayısı 65 bin 776'ya ulaştı

ABD'de korona salgınında ölenlerin sayısı 65 bin 776'ya ulaştı
02.05.2020 10:15 | Son Güncelleme: 02.05.2020 10:16

ABD'de korona virüs salgını nedeniyle bir günde bin 905 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 65 bin 776'ya, toplam vaka sayısı ise 36 bin 148 artışla 1 milyon 131 bin 452'ye yükseldi.

ABD'de korona virüs salgını nedeniyle bir günde bin 905 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 65 bin 776'ya, toplam vaka sayısı ise 36 bin 148 artışla 1 milyon 131 bin 452'ye yükseldi.

Korona virüs salgınında 1 milyon 131 bin 452 vaka sayısı ile en fazla etkilenen ülke olan ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı ise 65 bin 766'ya yükseldi. Korona virüs salgınından en fazla etkilenen eyalet olan New York'ta vaka sayısı 315 bin 222'ye, ölü sayısı 24 bin 69'a yükseldi. New York'un ardından en fazla vaka sayısının belirlendiği New Jersey eyaletinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 538'e, vaka sayısı 121 bin 190'a ulaştı. En fazla vakanın görüldüğü üçüncü eyalet Massachusetts'te vaka sayısı 64 bin 311'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 716'ya yükseldi.

Vaka sıralamasında dördüncü sırada yer alan Illinois'de korona virüs vaka sayısı 56 bin 55 olurken, 2 bin 457 kişi hayatını kaybetti. California eyaletinde vaka sayısı 52 bin 25'e, ölü sayısı ise 2 bin 124'e yükseldi. Pensilvanya eyaletinde vaka sayısı 49 bin 642 olurken, virüse bağlı can kaybı sayısı 2 bin 651'e ulaştı. Michigan'da vaka sayısı 42 bin 356'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 896'ya ulaştı. Florida eyaletinde vaka sayısı 34 bin 728, hayatını kaybedenlerin sayısı bin 314 oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) korona virüs tedavisi için onay alan ilk ilaç olma özelliği taşıyan Amerikan Gilead ilaç şirketinin ürettiği 'Remdesivir' adlı antiviral ilaca 'acil durum onayı' verdiğini açıkladı. Trump, Remdesivir isimli ilacın klinik deneylerde olumlu sonuçlar verdiğini, FDA'nın, onay verdiğini açıklamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın gördüğünü söylediği korona virüs salgınının Çin'in Wuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtın, Amerikan istihbaratının bir varsayımı olduğunu söyledi. McEnany, korona salgını ile ilgili Çin'i eleştirerek, Trump'ın Çin'in yaptıklarından asla mutlu olmadığını, Çin'in bu krizi doğru bir şekilde ele alamadığının artık herkes tarafından bilindiğini ifade etti. McEnany, salgın nedeniyle ABD'nin Çin'den tazminat talep edeceği iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada ise "Bunun kararı tamamen Başkan Trump'a kalmış. Başkan, bu konuyu çok önemsiyor" dedi.

(Hasan Çelik/İHA)

Kaynak: İHA

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