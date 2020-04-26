ABD'de korona salgınında can kaybı 54 bini geçti
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ABD'de korona salgınında can kaybı 54 bini geçti

ABD'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 2 günde 4 bin 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 54 bin 245'e, toplam vaka sayısı 960 bin 896'ya yükseldi.

26.04.2020 10:00 | Son Güncelleme: 26.04.2020 10:00
ABD'de korona salgınında can kaybı 54 bini geçti

ABD'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 2 günde 4 bin 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 54 bin 245'e, toplam vaka sayısı 960 bin 896'ya yükseldi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde korona salgını nedeniyle bilanço artmaya devam ediyor. Ülkede korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 54 bin 265'e, toplam vaka sayısı ise 960 bin 896'ya yükseldi. Korona virüs salgınından en fazla etkilenen eyalet olan New York'ta ise vaka sayısı 288 bin 313'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 9'a yükseldi. New York'un ardından en fazla vaka sayısının kaydedildiği New Jersey eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 863'e, vaka sayısı 105 bin 523'e ulaştı. En fazla vakanın görüldüğü üçüncü eyalet olan Massachusetts eyaletinde de vaka sayısı 53 bin 343'e çıkarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 730'a yükseldi. Vaka sıralamasında dördüncü sırada yer alan California eyaletinde vaka sayısı 42 bin 596'ya, ölü sayısı ise bin 695'e yükseldi. Illinois'de Covid-19 vaka sayısı 41 bin 777 olurken, bin 875 kişi hayatını kaybetti. Pensilvanya eyaletinde vaka sayısı 41 bin 153 olurken, virüse bağlı can kaybı sayısı bin 793'e ulaştı. Michigan'da vaka sayısı 37 bin 203'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 274'e ulaştı. Florida eyaletinde vaka sayısı 30 bin 839 olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı bin 55 oldu. Louisiana eyaletinde vaka sayısı 26 bin 512, virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı bin 703 olarak açıklanırken, Connecticut eyaletinde ise vaka sayısının 24 bin 582'ye yükseldiği, virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısının bin 862 olduğu belirtildi.

ABD'de korona virüs salgınından ilk kişinin hayatını kaybettiği Washington eyaletinde vaka sayısının 13 bin 319 olduğu, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin ise 738 olduğu belirtildi. ABD genelinde korona virüs salgınında 118 bin 162 kişinin iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.

New York'taki eczanelere korona testi yapma yetkisi

New York Valisi Andrew Cuomo, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte korona virüs salgını riskinin halen yüksek olduğunu ancak bazı bölgelerde düşüşe geçtiğini söyledi. Covid-19 test sayısını artıracaklarını ve test konusunda bazı sınırlamaları gözden geçirdiklerini söyleyen Cuomo, eczanelerde de tanı testleri uygulamasına izin veren yeni bir valilik kararnamesi imzaladığını duyurdu. Cuomo, acil müdahale ekipleri, sağlık çalışanları, kentteki otobüs şoförleri ve mecburi hizmetlerde çalışanların da testlerinin yapılmasının zorunlu olacağını açıkladı.

(Hasan Çelik/İHA)

Kaynak: İHA

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