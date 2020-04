ABD'de korona nedeniyle can kaybı 22 bini geçti ABD'de korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 115'e, toplam vaka sayısı ise 560 bin 433'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 salgınında, ABD bir çok ülkenin toplamından fazla vaka ve ölüm oranı ile açık ara önde gitmesi üzerine ülke tarihinde ilk kez tüm eyaletlerde aynı anda federal afet ilan edildi. Bilançonun arttığı ABD'de ölü sayısı 22 bin 115'e, vaka sayısı ise 560 bin 433'e ulaştı. Korona virüs tedavisi gören 41 bin 451 kişi de çeşitli hastanelerden taburcu oldu.

Virüsün yayılma hızı düştü

ABD'de en fazla vaka ve ölümün yaşandığı New York'ta durum ise pek iç açıcı değil. Son verilere göre, New York'ta korona virüsü bağlı can kaybı 9 bin 385' e, vaka sayısı da 189 bin 415'e yükseldi. New York Valisi Andrew Cuomo, son verilere göre virüsün yayılma hızı ve hastanelere yatanların sayısının azaldığını kaydetti. Vali Cuomo federal hükümeti, vakaların daha az yaşandığı eyaletlere oranla New York'a daha az finansman verildiğini için eleştirdi. Cuomo, zaruri hizmet sağlayan işverenleri, çalışanlarının halkla etkileşim sırasında girerken giyecekleri kıyafet veya cerrahi yüz maskeleri vermeyi zorunlu kılacak bir kararnameyi de imzalayacağını kaydetti.

Vali Cuomo, "3 eyaletle koordineli çalışıyoruz"

New York City Belediye Başkanı Bill de Blasio ile okulların açılması konusunda zaman zaman ters düşen Vali Cuomo, "Bütün okullar kapalı, kamu sağlığını sağlayana kadar da kapalı kalacak. Haziran'da ne olur bilmiyorum veriler ve bilim bize ne olacağını gösterecek. Okulları tam açmadan ekonomiyi de tam olarak açamazsınız. Okulların, işletmelerin ve ulaşımın yeniden açılması bölgesel olarak koordine etmek durumundayız. Çünkü okulları tamamen yeniden başlatmadan ekonomiyi yeniden başlatamazsınız. Haziran ayında ne yapacağımızı bilmiyorum. Kimse Haziran ayında ne olacağını da bilmiyor" dedi.

Vali Cuomo, ekonomi ve halk sağlığı konusunda bölgesel olarak komşu eyaletler New Jersey ve Connecticut ile ortak hareket ettiklerine dikkat çekerek, "Connecticut eyaletinde yaşayan ama New York'ta çalışanlar var, New Jersey'de yaşayan New York'ta çalışanlar var, Connecticut'ta yaşayıp Westchester'da çalışanlar var. Bu bölgesel iç içe geçmişlikten dolayı üç eyalet her konuda bölgesel olarak hareket etmek zorunda" ifadelerine yer verdi.

ABD'de son vaka ve ölüm sayıları

ABD'de New York'un ardından ikinci sırada 61 bin 850 vaka ve 2 bin 350 ölümle New Jersey, üçüncü sırada 25 bin 475 vaka ve 756 ölümle Massachusetts, dördüncü sırada 24 bin 638 vaka ve bin 487 ölümle Michigan, beşinci sırada 23 bin 287 vaka ve 681 ölümle California, altıncı sırada 22 bin 920 vaka ve 561 ölümle Pennsylvania yer alıyor.

Dr. Fauci'nin açıklamaları tartışma başlattı

Beyaz Saray Korona Virüs ile Mücadele Görev Gücü'nde yer alan ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci, ülkede daha erken sosyal mesafe uygulamasına geçilmiş olsaydı korona virüs salgında daha fazla insanın hayatının kurtarılabileceği açıklaması ülkede yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Fauci'nin, bir televizyon kanalına verdiği mülakatta, "Korona virüs salgınıyla ilgili daha önce tedbirlerin alınmasının mantıksal olarak mümkün olabileceğini kimse inkar edemez. Eğer daha erken tedbirler alınsaydı daha fazla hayat kurtarılabilirdi. Ancak bu tür kararların alınması karmaşıktır" ifadelerini kullanmasını tartışma başlattı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Virüsü kökünden yok etmek için insanlar konuşmadan çok önce Çin'i yasakladım" şeklinde yanıt verdi. Dr. Anthony Fauci'nin yaptığı açıklamalarının ardından görevden alınacağı iddia edildi. - NEW YORK

