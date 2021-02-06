ABD'de Kore gazisi 70 yıl sonra lise diploması aldı

ABD'nin Ohio eyaletinde yaşayan ve mezuniyetinden bir ay önce Hava Kuvvetleri'ne alınan gazi Vince Golembiowski, 70 yıl sonra lise diploması aldı.

ABD'nin Ohio eyaletinde yaşayan ve mezuniyetinden bir ay önce Hava Kuvvetleri'ne alınan gazi Vince Golembiowski, 70 yıl sonra lise diploması aldı.

ABD'nin Ohio eyaletinde yaşayan Vince Golembiowski'nin diplolata hasreti 70 yıl sonra sona erdi. 88 yaşındaki Golembiowski, Clyde Lisesi'nden mezun olmasına bir ay kala, Kore'deki savaş nedeniyle 17 yaşındayken Hava Kuvvetleri'ne alındı. Kore Savaşı sırasında Vince Golembiowski'nin gazi olduğu ve yarım kalan lise öğrenimini tamamlayamadığı belirtildi. Çocukları ve torunlarına lise diplomasını almak istediğini kaydeden Golembiowski'nin bu isteği 70 yıl sonra gerçekleşti. Golembiowski, Clyde Lisesi'nden yıllar sonra lise diplomasını aldı.

"BÜYÜK BABAMIN MEZUNİYETİNİ GÖRMEK HARİKAYDI"

Konuyla ilgili yerel basına konuşan Golembiowski'nin torunu Madison Hernandez " Büyükbabamın mezuniyetini gerçekten görebilmek büyük bir ayrıcalık. Pek fazla insanın bunu göremediğini biliyorum, bu yüzden oldukça harikaydı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı