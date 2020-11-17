ABD'de konut piyasası endeksi kasımda rekor kırdı
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ABD'de konut piyasası endeksi kasımda rekor kırdı

17.11.2020 21:51 | Son Güncelleme: 17.11.2020 21:54
ABD'de konut piyasası endeksi kasımda rekor kırdı

ABD'de konut piyasası endeksi, kasımda rekor tazeleyerek bir önceki aya göre 5 puan artışla 90 değerine çıktı.

ABD'de konut piyasası endeksi, kasımda rekor tazeleyerek bir önceki aya göre 5 puan artışla 90 değerine çıktı.

ABD Ulusal Konut Üreticileri Birliği (NAHB), kasım ayına ilişkin konut piyasası endeksini açıkladı.

Buna göre, konut piyasası endeksi, kasımda önceki aya kıyasla 5 puanlık artışla 90 değerine yükseldi.

Düşük konut kredisi (mortgage) oranlarının konut talebini artırmasıyla rekor seviyelere yükselmeye devam eden endekse ilişkin piyasa beklentisi, ekimdeki seviyesinin koruması yönündeydi.

Konut piyasası endeksi, ekimde bir önceki aya göre 2 puan artarak 85 değerine çıkmış ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Konut piyasası endeksinin 50'nin üzerinde değer alması konut satışlarındaki pozitif görünüme, 50'nin altında değer alması ise negatif görünüme işaret ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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