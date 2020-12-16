ABD'de konut piyasası endeksi aralıkta beklentinin altına indi
ABD'de konut piyasası endeksi, aralıkta bir önceki aya göre 4 puan azalışla 86 değerine düşerek piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı.
ABD'de konut piyasası endeksi, aralıkta bir önceki aya göre 4 puan azalışla 86 değerine düşerek piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı.
ABD Ulusal Konut Üreticileri Birliği (NAHB), aralık ayına ilişkin konut piyasası endeksini açıkladı.
Buna göre, konut piyasası endeksi, aralıkta önceki aya kıyasla 4 puanlık azalışla 86 değerine düştü.
Düşük konut kredisi (mortgage) oranlarının konut talebini artırmasıyla önceki aylarda rekor seviyelere yükselen endekse ilişkin piyasa beklentisi, aralıkta 88 değerini alması yönündeydi.
Konut piyasası endeksi, kasımda 90 değerini alarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.
NAHB Başkanı Chuck Fowke, konuya ilişkin değerlendirmesinde, konut talebinin 2021'e girerken güçlü olduğunu ancak inşaat maliyetlerinin artması nedeniyle konut satın alımında güçlük yaşanacağını belirtti.
Konut piyasası endeksinin 50'nin üzerinde değer alması konut satışlarındaki pozitif, 50'nin altında değer alması ise negatif görünüme işaret ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin