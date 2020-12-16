ABD'de konut piyasası endeksi aralıkta beklentinin altına indi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ABD'de konut piyasası endeksi aralıkta beklentinin altına indi

16.12.2020 19:07 | Son Güncelleme: 16.12.2020 19:10
ABD'de konut piyasası endeksi aralıkta beklentinin altına indi

ABD'de konut piyasası endeksi, aralıkta bir önceki aya göre 4 puan azalışla 86 değerine düşerek piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı.

ABD'de konut piyasası endeksi, aralıkta bir önceki aya göre 4 puan azalışla 86 değerine düşerek piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı.

ABD Ulusal Konut Üreticileri Birliği (NAHB), aralık ayına ilişkin konut piyasası endeksini açıkladı.

Buna göre, konut piyasası endeksi, aralıkta önceki aya kıyasla 4 puanlık azalışla 86 değerine düştü.

Düşük konut kredisi (mortgage) oranlarının konut talebini artırmasıyla önceki aylarda rekor seviyelere yükselen endekse ilişkin piyasa beklentisi, aralıkta 88 değerini alması yönündeydi.

Konut piyasası endeksi, kasımda 90 değerini alarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

NAHB Başkanı Chuck Fowke, konuya ilişkin değerlendirmesinde, konut talebinin 2021'e girerken güçlü olduğunu ancak inşaat maliyetlerinin artması nedeniyle konut satın alımında güçlük yaşanacağını belirtti.

Konut piyasası endeksinin 50'nin üzerinde değer alması konut satışlarındaki pozitif, 50'nin altında değer alması ise negatif görünüme işaret ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

İlgili Haberler

Bitcoin yeniden 19,000 doların altına indi
Bitcoin yeniden 19,000 doların altına indi
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Erkan Akçay Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Acun Ilıcalı Defne Samyeli Nilgün Belgün Ayşegül Yıldız
Spor Neymar Çağdaş Atan Ersun Yanal Yılmaz Vural Mauricio Lemos
Tüm Haberler Çocuk Fenerbahçe Galatasaray Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de konut piyasası endeksi aralıkta beklentinin altına indi | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 19:21:59. #1.15#
title