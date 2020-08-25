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ABD'de konut fiyatları haziranda yüzde 4,3 arttı

ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, haziranda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,3 artış gösterdi.

ABD'de konut fiyatları haziranda yüzde 4,3 arttı
25.08.2020 16:21 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:24

ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, haziranda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,3 artış gösterdi.

S&P CoreLogic Case-Shiller, haziran ayına ilişkin Ulusal Konut Fiyat Endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'deki konut fiyatları, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 yükseldi.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise haziranda yıllık bazda yüzde 3,5 yükseldi. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 3,8 artması yönündeydi. Endeks, mayısta ise yüzde 3,6 artış göstermişti.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, Phoenix (yüzde 9), Seattle (yüzde 6,5) ve Tampa (yüzde 5,9) oldu.

Konut fiyatlarının en az arttığı kentler ise Chicago (yüzde 0,6), San Francisco (yüzde 1,4) ve New York (yüzde 1,6) olarak belirlendi.

Kaynak: AA

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