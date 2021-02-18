ABD'de konut başlangıçları ocakta yüzde 6 azaldı

ABD'de konut başlangıçları, ocakta aylık yüzde 6 azalarak 1 milyon 580 bine düşerken, inşaat izinleri yüzde 10,4 artışla 1 milyon 881 bine yükseldi.

ABD'de konut başlangıçları, ocakta aylık yüzde 6 azalarak 1 milyon 580 bine düşerken, inşaat izinleri yüzde 10,4 artışla 1 milyon 881 bine yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, konut başlangıçları, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 6 azalarak 1 milyon 580 bine geriledi.

Geçen yıl ağustos ayından bu yana ilk kez düşüş gösteren ve piyasa beklentilerinin altında kalan konut başlangıçlarının 1 milyon 658 bin olması öngörülüyordu.

Konut başlangıçları, geçen yıl aralıkta 1 milyon 680 bin seviyesinde gerçekleşerek Eylül 2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Ülkede konut başlangıçları, geçen ay yıllık bazda da yüzde 2,3'lük azalış kaydetti. İnşaat izinleri de ocakta yüzde 10,4 artışla 1 milyon 881 bin seviyesine çıktı.

Mayıs 2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkan inşaat izinlerine ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon 678 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

İnşaat izinleri, geçen yıl aralıkta ise 1 milyon 704 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede geçen ay inşaat izinleri yıllık bazda ise yüzde 22,5'lik artış gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin