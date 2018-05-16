ABD'de Konut Başlangıçları Nisanda Düştü
NEW ABD'de konut başlangıçları nisanda yüzde 3,7 azaldı.
NEW ABD'de konut başlangıçları nisanda yüzde 3,7 azaldı.
ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, konut başlangıçları, nisanda önceki aya kıyasla yüzde 3,7 azalarak 1 milyon 287 bine geriledi. Veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 0,7 düşüş göstermesi yönündeydi.
Rapor, ayrıca inşaat izinlerinin nisanda yüzde 1,8 düşüşle 1 milyon 352 bine gerilediğini gösterdi. Gelecek aylardaki konut başlangıçları hakkında ipucu veren inşaat izinlerinin yüzde 2,1 düşüş göstermesi bekleniyordu.
Bu arada, mart ayına ilişkin konut başlangıçları 1 milyon 319 binden 1 milyon 336 bine revize edildi. Aynı döneme ait inşaat izinleri de 1 milyon 354 binden 1 milyon 377 bine revize edildi.