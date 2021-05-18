ABD'de konut başlangıçları nisanda beklenenden fazla düştü

ABD'de konut başlangıçları, nisanda aylık yüzde 9,5 azalışla 1 milyon 569 bine gerilerken, inşaat izinleri yüzde 0,3 artışla 1 milyon 755 bine çıktı.

ABD'de konut başlangıçları, nisanda aylık yüzde 9,5 azalışla 1 milyon 569 bine gerilerken, inşaat izinleri yüzde 0,3 artışla 1 milyon 755 bine çıktı.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, konut başlangıçları, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 9,5 azalarak 1 milyon 569 bine düştü.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen konut başlangıçlarının 1 milyon 710 bin olması öngörülüyordu. Konut başlangıçları, martta 1 milyon 733 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede konut başlangıçları, nisanda yıllık bazda ise yüzde 67,3'lük artış kaydetti. İnşaat izinleri nisanda aylık yüzde 0,3 artışla 1 milyon 760 bin seviyesine çıktı.

Bu dönemde inşaat izinlerine ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon 770 bin olması yönündeydi. Piyasa beklentilerini karşılayamayan inşaat izinleri, martta 1 milyon 755 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede geçen ay inşaat izinleri yıllık bazda ise yüzde 60,9'luk artış gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin