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ABD'de konut başlangıçları mayısta beklenenden az arttı

ABD'de konut başlangıçları, mayısta bir önceki aya göre yüzde 4,3 artarak 974 bine, inşaat izinleri ise yüzde 14,4 artışla 1 milyon 220 bine yükseldi.

ABD'de konut başlangıçları mayısta beklenenden az arttı
17.06.2020 15:59 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:02

ABD'de konut başlangıçları, mayısta bir önceki aya göre yüzde 4,3 artarak 974 bine, inşaat izinleri ise yüzde 14,4 artışla 1 milyon 220 bine yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, konut başlangıçları, mayısta önceki aya kıyasla yüzde 4,3 artışla 974 bine çıktı.

Kovid-19 salgını nedeniyle önceki aylarda sert düşüşler gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde 1 milyon 95 bin olması yönündeydi. Konut başlangıçları, nisan ayında 934 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkedeki konut başlangıçları, yıllık bazda ise yüzde 23,2'lik azalış kaydetti.

İnşaat izinleri de mayısta bir önceki aya göre yüzde 14,4 artarak 1 milyon 220 bine yükseldi.

Nisan ayında 1 milyon 66 bin olarak kaydedilen veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu ayda 1 milyon 228 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

İnşaat izinleri, mayısta geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 8,8 azalış gösterdi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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