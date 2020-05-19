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ABD'de konut başlangıçları Kovid-19'un etkisiyle 5 yılın en düşük seviyesine geriledi

ABD'de konut başlangıçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle nisanda bir önceki aya göre yüzde 30,2 azalışla 891 bine, inşaat izinleri ise yüzde 20,8 düşüşle 1 milyon 74 bine geriledi.

ABD'de konut başlangıçları Kovid-19'un etkisiyle 5 yılın en düşük seviyesine geriledi
19.05.2020 16:04 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:04

ABD'de konut başlangıçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle nisanda bir önceki aya göre yüzde 30,2 azalışla 891 bine, inşaat izinleri ise yüzde 20,8 düşüşle 1 milyon 74 bine geriledi.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, konut başlangıçları, nisanda önceki aya kıyasla yüzde 30,2 azalarak 891 bine düştü.

Şubat 2015'ten bu yana en düşük seviyeye gerileyen veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde 927 bin olması yönündeydi. Konut başlangıçları, mart ayında 1 milyon 276 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Kovid-19 salgınının ekonomik etkileri sonucu azalan konut başlangıçları, yıllık bazda ise yüzde 29,7'lik düşüş kaydetti.

İnşaat izinleri de nisanda bir önceki aya göre yüzde 20,8 azalarak 1 milyon 74 bine indi ve Mart 2015'ten bu yana kaydedilen en düşük seviyeyi gördü.

Mart ayında 1 milyon 356 bin olarak kaydedilen veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu ayda 1 milyon seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

İnşaat izinleri, nisanda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 19,2 azalış gösterdi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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