ABD'de konut başlangıçları kasımda beklentileri geride bıraktı
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ABD'de konut başlangıçları kasımda beklentileri geride bıraktı

17.12.2020 17:13 | Son Güncelleme: 17.12.2020 17:16
ABD'de konut başlangıçları kasımda beklentileri geride bıraktı

ABD'de konut başlangıçları, kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak 1 milyon 547 bine çıkarken, inşaat izinleri yüzde 6,2 artışla 1 milyon 639 bine ulaştı.

ABD'de konut başlangıçları, kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak 1 milyon 547 bine çıkarken, inşaat izinleri yüzde 6,2 artışla 1 milyon 639 bine ulaştı.

ABD Ticaret Bakanlığı, kasım ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, konut başlangıçları, kasımda önceki aya kıyasla yüzde 1,2 artarak 1 milyon 547 bine yükseldi.

Piyasa beklentilerini geride bırakan ve şubattan bu yana en yüksek seviyeye ulaşan konut başlangıçlarının 1 milyon 530 bin olması öngörülüyordu. Konut başlangıçları, ekimde 1 milyon 528 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede konut başlangıçları, kasımda yıllık bazda da yüzde 12,8'lik artış kaydetti.

İnşaat izinleri ise kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 6,2 artarak 1 milyon 639 bine çıktı.

Bu dönemde eylül 2006'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşan inşaat izinlerine ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon 550 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. İnşaat izinleri ekimde 1 milyon 544 bin seviyesinde kaydedilmişti.

Söz konusu izinler, kasımda geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 8,5 artış gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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