ABD'de konut başlangıçları ekimde beklentiyi aştı
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ABD'de konut başlangıçları ekimde beklentiyi aştı

18.11.2020 16:55 | Son Güncelleme: 18.11.2020 16:58
ABD'de konut başlangıçları ekimde beklentiyi aştı

ABD'de konut başlangıçları, ekimde bir önceki aya göre yüzde 4,9 artarak 1 milyon 530 bine çıkarken, inşaat izinleri kayda değer bir değişim göstermeyerek 1 milyon 545 bin seviyesinde seyretti.

ABD'de konut başlangıçları, ekimde bir önceki aya göre yüzde 4,9 artarak 1 milyon 530 bine çıkarken, inşaat izinleri kayda değer bir değişim göstermeyerek 1 milyon 545 bin seviyesinde seyretti.

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, konut başlangıçları, ekimde önceki aya kıyasla yüzde 4,9 artarak 1 milyon 530 bine yükseldi.

Şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkan ve piyasa beklentilerini geride bırakan konut başlangıçlarının 1 milyon 460 bin olması öngörülüyordu. Konut başlangıçları, eylülde 1 milyon 459 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede konut başlangıçları, ekimde yıllık bazda da yüzde 14,2'lik artış kaydetti.

İnşaat izinleri ise ekimde kayda değer bir değişim göstermeyerek 1 milyon 545 bin seviyesinde seyretti.

Bu dönemde inşaat izinlerine ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon 560 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

İnşaat izinleri, ekimde geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,8 artış gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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