ABD'de konut başlangıçları ağustosta beklentileri aştı - Haberler Ekonomi
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ABD'de konut başlangıçları ağustosta beklentileri aştı

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
ABD'de konut başlangıçları ağustosta beklentileri aştı

ABD'de konut başlangıçları, ağustosta yüzde 3,9 artışla 1 milyon 615 bine çıkarak beklentileri aşarken, inşaat izinleri yüzde 6 artarak 1 milyon 728 bine yükseldi.

ABD'de Konut başlangıçları, ağustosta yüzde 3,9 artışla 1 milyon 615 bine çıkarak beklentileri aşarken, inşaat izinleri yüzde 6 artarak 1 milyon 728 bine yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, konut başlangıçları, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,9 artarak 1 milyon 615 bine çıktı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösteren konut başlangıçlarının 1 milyon 555 bin olması öngörülüyordu. Konut başlangıçları, temmuzda 1 milyon 554 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede konut başlangıçları, ağustosta yıllık bazda ise yüzde 17,4'lük artış kaydetti.

İnşaat izinleri de beklentileri geride bıraktı

İnşaat izinleri ise ağustosta aylık bazda yüzde 6 artışla 1 milyon 728 bin seviyesine yükseldi.

Nisan ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşan inşaat izinlerine ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon 600 bin olması yönündeydi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen inşaat izinleri, temmuzda 1 milyon 630 bin seviyesinde kaydedilmişti.

Ülkede geçen ay inşaat izinleri, yıllık bazda ise yüzde 13,5'lik artış gösterdi.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
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