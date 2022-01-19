ABD'de konut başlangıçları 9 ayın en yüksek seviyesinde

ABD'de konut başlangıçları, geçen ay yüzde 1,4 artışla 1 milyon 702 bine çıkarak Mart 2021'den bu yana en yüksek seviyeyi kaydetti.

ABD'de konut başlangıçları, geçen ay yüzde 1,4 artışla 1 milyon 702 bine çıkarak Mart 2021'den bu yana en yüksek seviyeyi kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2021 dönemine ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, konut başlangıçları, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 artarak 1 milyon 702 bine çıktı.

Piyasa beklentilerinin aksine yükseliş gösteren ve Mart 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşan konut başlangıçlarının 1 milyon 650 bin olması öngörülüyordu. Konut başlangıçları, geçen yıl kasımda 1 milyon 678 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede konut başlangıçları, geçen ay yıllık bazda da yüzde 2,5 arttı.

İnşaat izinleri ise aralıkta aylık bazda yüzde 9,1 artarak 1 milyon 873 bin seviyesine yükseldi.

Bu dönemde Ocak 2021'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkan inşaat izinlerinin, 1 milyon 701 bin olması bekleniyordu. İnşaat izinleri, geçen yıl kasımda 1 milyon 717 bin seviyesinde kaydedilmişti.

İnşaat izinleri, geçen ay yıllık bazda da yüzde 6,5 arttı.