ABD'de konut başlangıçları 3 ayın en düşük seviyesine geriledi
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ABD'de konut başlangıçları 3 ayın en düşük seviyesine geriledi

ABD'de konut başlangıçları 3 ayın en düşük seviyesine geriledi
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'de konut başlangıçları, temmuzda yüzde 7 azalışla 1 milyon 534 bine inerek 3 ayın en düşük seviyesine gerilerken, inşaat izinleri yüzde 2,6 artarak 1 milyon 635 bine yükseldi.

ABD'de konut başlangıçları, temmuzda yüzde 7 azalışla 1 milyon 534 bine inerek 3 ayın en düşük seviyesine gerilerken, inşaat izinleri yüzde 2,6 artarak 1 milyon 635 bine yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, konut başlangıçları, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 7 azalarak 1 milyon 534 bine geriledi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde azalış gösteren ve 3 ayın en düşük seviyesine inen konut başlangıçlarının 1 milyon 600 bin olması öngörülüyordu.

Artan inşaat maliyetleri ve konut fiyatlarının etkisiyle azalış kaydeden konut başlangıçları, haziranda 1 milyon 650 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede konut başlangıçları, temmuzda yıllık bazda ise yüzde 2,5'lik artış kaydetti.

İnşaat izinleri beklentileri geride bıraktı

İnşaat izinleri ise temmuzda aylık bazda yüzde 2,6 artışla 1 milyon 635 bin seviyesine yükseldi.

3 aylık düşüşün ardından bu dönemde artış gösteren inşaat izinlerine ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon 610 bin olması yönündeydi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde artan inşaat izinleri, haziranda 1 milyon 594 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede geçen ay inşaat izinleri, yıllık bazda ise yüzde 6'lık artış gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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ABD'de konut başlangıçları 3 ayın en düşük seviyesine geriledi - Haberler Ekonomi
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