ABD'de konser salonunda düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı - Haberler
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ABD'de konser salonunda düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı

ABD'de konser salonunda düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı
AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

ABD'nin Oregon eyaletindeki konser salonunda düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı.

ABD'nin Oregon eyaletindeki konser salonunda düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı.

Oregon eyaletine bağlı Eugene Bölgesi Polis Teşkilatı, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, dün gece saatlerinde "WOW Hall" isimli konser salonunda silahlı saldırı olduğunu duyurdu.

Açıklamada, saldırıda 6 kişinin yaralandığı ve çevredeki hastanelere kaldırıldıkları belirtildi.

Şüphelinin henüz bulunamadığı kaydedilen açıklamada, halktan saldırganla ilgili bilgi paylaşılması istendi.

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AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
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ABD'nin Oregon eyaletindeki konser salonunda düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı.

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