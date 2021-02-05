ABD'de Kongre'yi korumak için konuşlandırılan Ulusal Muhafızların maliyeti yaklaşık 500 milyon dolar
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ABD'de Kongre'yi korumak için konuşlandırılan Ulusal Muhafızların maliyeti yaklaşık 500 milyon dolar

05.02.2021 09:51 | Son Güncelleme: 05.02.2021 09:51
ABD'de Kongre'yi korumak için konuşlandırılan Ulusal Muhafızların maliyeti yaklaşık 500 milyon dolar

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskının ardından binaya konuşlandırılan Ulusal Muhafızların maliyetinin yaklaşık yarım milyar dolar olduğu bildirildi.

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskının ardından binaya konuşlandırılan Ulusal Muhafızların maliyetinin yaklaşık yarım milyar dolar olduğu bildirildi.

ABD'li yetkililer, Kongre binasını korumak için başkente 4 bölgedeki 50 eyaletten getirilen yaklaşık 26 bin Ulusal Muhafız'ın maliyetinin yaklaşık 500 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Söz konusu maliyet tutarının muhafızların eyaletlerden Washington'a ulaşımı, maaşları, barınma, sağlık ve gıda gereksinimlerini kapsadığını belirten yetkililer, söz konusu tutarın muhafızlar gelecek ay başkentten ayrılana kadar ilgili masrafların karşılanmasına yetmesini beklediklerini kaydetti.

Ulusal Muhafızların gelecek ay ortasında başkentten ayrılması bekleniyor.

Trump yanlıları, Kongre'yi basmıştı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen on binlerce gösterici, 6 Ocak'ta Washington'daki Ulusal Park'ta toplanmış ve ABD Kongresine yürümüştü.

Polis barikatlarını aşan bir grup gösterici, Kongre'ye girmiş ve ülkede infiale yol açan görüntüler ortaya çıkmıştı.

Çıkan çatışmalarda, 1'i polis 5 kişi ölmüş ve olayların bastırılması için Kongre'ye ABD Ulusal Muhafız birlikleri sevk edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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