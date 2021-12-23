ABD'de Kongre üyesinin aracını silah zoru ile çalan 5 genç yakalandı - Haberler
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ABD'de Kongre üyesinin aracını silah zoru ile çalan 5 genç yakalandı

ABD'de Kongre üyesinin aracını silah zoru ile çalan 5 genç yakalandı
AA / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD'de Pennsylvania eyaleti milletvekili Mary G. Scanlon'un arabasını silah zoruyla çalan yaşları 19'un altında 5 şüpheli yakalandı.

NEW ABD'de Pennsylvania eyaleti milletvekili Mary G. Scanlon'un arabasını silah zoruyla çalan yaşları 19'un altında 5 şüpheli yakalandı.

Delaware Eyalet Polisinin verdiği bilgilere göre, Wilmington'da yaşayan biri 14 yaşında kız olmak üzere 13, 15, 16 ve 19 yaşlarında 5 kişi kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

19 yaşındaki zanlının Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerine teslim edildiği bildirilirken, yaşları küçük olduğu için isimleri açıklanmayan diğer 4 şüphelinin "hırsızlık" suçlamasından hakim önüne çıkarılacağı ifade edildi.

Polis, Kongre üyesi Scanlon'a ait aracın çalındığı Philadelphia şehrinden yaklaşık 74 kilometre uzaklıktaki Delaware eyaletine bağlı Newark'ta ele geçirildiğini kaydetti.

Demokrat Parti milletvekili Scanlon, dün otoparktaki aracına yürüdüğü sırada yanına yaklaşan iki kişinin silah zoru ile aracının anahtarlarını aldığını bildirmiş, daha sonra hırsızların arkadan kendilerini takip eden başka bir araçla birlikte olay yerinden hızla uzaklaştığını söylemişti.

Scanlon, arabasının çalındığı sırada hırsızlara direnç göstermediğini, bu nedenle herhangi bir zarar görmediğini belirtmişti.

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AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri

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