ABD'de Kongre binası çevresinde patlayıcı paniği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ABD'de Kongre binası çevresinde patlayıcı paniği

07.01.2021 01:02 | Son Güncelleme: 07.01.2021 01:06
ABD'de Kongre binası çevresinde patlayıcı paniği

ABD'de Başkan Donald Trump'ın destekçileri, Kongre binasına zorla girdi.

ABD'de Başkan Donald Trump'ın destekçileri, Kongre binasına zorla girdi. ABD kolluk kuvvetleri, Kongre binası çevresinde en az iki patlayıcı bulunduğunu duyurdu.

ABD'de Başkan Donald Trump'ın destekçileri, Kongre binasını bastı. Bina çevresinde güvenlik önlemi alan kolluk kuvvetleri, en az iki patlayıcının bulunduğunu duyurdu. ABD medyası, patlayıcılardan birinin Cumhuriyetçi Ulusal Komite'nin Beltway merkezinde, diğerinin ise Demokratik Ulusal Komite merkezinde bulunduğunu duyurdu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Donald Trump Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Serdar Ortaç Seren Serengil Kate Middleton
Spor Erol Bulut Metin Oktay Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Bursa Çocuk Kongre
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de Kongre binası çevresinde patlayıcı paniği - Haberler Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 01:07:24. #1.15#
title