ABD'de Kongre baskınını soruşturan özel komite, 10 eski Beyaz Saray çalışanını ifadeye çağırdı - Haberler
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ABD'de Kongre baskınını soruşturan özel komite, 10 eski Beyaz Saray çalışanını ifadeye çağırdı

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
ABD'de Kongre baskınını soruşturan özel komite, 10 eski Beyaz Saray çalışanını ifadeye çağırdı

ABD'de, 6 Ocak Kongre baskınını soruşturmakla görevli Temsilciler Meclisi özel komitesi, aralarında eski Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany'nin de olduğu eski Başkan Donald Trump döneminde Beyaz Saray'da görev yapan 10 kişiyi ifadeye çağırdı.

ABD'de, 6 Ocak Kongre baskınını soruşturmakla görevli Temsilciler Meclisi özel komitesi, aralarında eski Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany'nin de olduğu eski Başkan Donald Trump döneminde Beyaz Saray'da görev yapan 10 kişiyi ifadeye çağırdı.

Temsilciler Meclisi 6 Ocak Komitesi Başkanı Bennie Thompson, yaptığı yazılı açıklamada, "6 Ocak günü ve öncesinde Beyaz Saray'da olanları tüm detaylarıyla öğrenmek istiyoruz. Eski Başkan Trump ve danışmanları seçim sonuçlarını değiştirmek için ne yaptı öğrenmek zorundayız." ifadesini kullandı.

İfadeye çağırılan isimler arasında eski Beyaz Saray Sözcüsü McEnany'nin yanı sıra Trump'ın Üst Düzey Danışmanı Stephen Miller, eski Oval Ofis Operasyonlar Koordinatörü Molly Michael ve Trump'ın Özel Kalem Yardımcısı Christopher Liddell bulunuyor.

6 Ocak Komitesi dün de Trump'a yakın 6 kişiyi ifadeye çağırmıştı.

Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçileri, 6 Ocak'ta, 3 Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump ise şubatta Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
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