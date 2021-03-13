ABD'de Kongre baskınını planlamakla suçlanan bir kişi serbest bırakıldı
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ABD'de Kongre baskınını planlamakla suçlanan bir kişi serbest bırakıldı

13.03.2021 11:09 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:25
ABD'de Kongre baskınını planlamakla suçlanan bir kişi serbest bırakıldı

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskınıyla ilgili yargılanan aşırıcı sağcı grup "Oath Keepers" bağlantılı bir kişinin mahkeme tarafından delil yetersizliği ve sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakıldığı bildirildi.

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskınıyla ilgili yargılanan aşırıcı sağcı grup "Oath Keepers" bağlantılı bir kişinin mahkeme tarafından delil yetersizliği ve sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakıldığı bildirildi.

Başkent Washington'da Bölge Mahkemesi Yargıcı Amit Mehta, sanık Thomas Caldwell'in Kongre'ye girdiğine dair doğrudan kanıt bulunmadığını belirtti.

Sanığın ayrıca gözaltındayken ciddi sağlık sorunları çektiğini ifade eden Mehta, Caldwell'in 24 saat Küresel Konumlama Sistemi (GPS) ile izlenmesi ve ev hapsinde tutulması şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) ocak ayında yapılan açıklamada, "Oath Keepers"ın başındaki 65 yaşındaki Thomas Caldwell ile gruptan 5 kişinin, ABD'ye karşı komplo kurmak ve 6 Ocak'ta Kongre binasına düzenlenen baskını planlamakla suçlandığı belirtilmişti.

ABD Kongre binasında çıkan olaylar

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, dönemin ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongre'ye yürümüş ve Kongre binasına girmeye çalışmıştı. Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken, yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongre'ye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda biri polis beş kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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