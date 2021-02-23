ABD'de konferansa çağrılan katılımcının daveti "anti-semitik" ifadeleri nedeniyle iptal edildi

ABD'de düzenlenecek Muhafazakar Siyasi Hareket Konferansı'nda (CPAC) konuşma yapması planlanan kişinin davetiyesi anti-semitik ifadeleri nedeniyle geri çekildi.

Times of Israel'in Yahudi Telegraf Ajansına (JTA) dayandırdığı haberine göre bu yıl, "America Uncancelled" (Amerika elden gitmedi) temasıyla düzenlenen konferansa davetli konuşmacı, Twitter'daki "Young Pharaoh" (Genç Firavun) adlı hesabından yaptığı paylaşımda, "Yahudiliğin yalandan ibaret olduğunu" iddia ederek, aksini ispat edecek en üst düzey Yahudi din adamına (Rabbi) 50 bin dolar vereceğini belirtti.

Liberal medya denetleyicisi Media Matters'ın, Genç Firavun hesabının anti-semitik paylaşımlarına dikkati çeken haberinin ardından CPAC yaptığı açıklamada, "CPAC'e davet ettiğimiz birinin konferansımızda veya organizasyonumuzda yeri olmayan kınanacak görüşler ifade ettiğini öğrendik. Bu kişi konferansımıza katılmayacak." ifadesini kullandı.

Genç Firavun takma adlı kullanıcının, İsrail Yahudilerinin sanal ortamda pedofili eğilimler gösterdiğini iddia ettiği ve Yahudiler hakkındaki komplo teorilerinin destekçisi olduğu aktarıldı.

Genç Firavun'un, eski ABD Başkanı Donald Trump yanlısı, aşırı sağcı, terör ve komplo teorilerine dayanan "QAnon"u da desteklediği kaydedildi.

Bu yılki CPAC etkinliğine Trump'ın da katılacağı bildirilmişti.

Geleneksel olarak düzenlenen CPAC'de, ABD'deki önemli Cumhuriyetçi ve Muhafazakar figürler bir araya geliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya