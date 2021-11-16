ABD'de Kömür fiyatları, İstem Patlamasıyla 2009'dan Bu Yana En Yüksek Düzeyine Yükseldi

Küresel elektrik krizinin, en kirli fosil yakıt olan kömüre istemi artırması sonucunda ABD'de kömür fiyatları 12 yıldan uzun bir süreden sonra en yüksek düzeyine ulaştı.

S&P Global Market Intelligence haber kaynağının Pazartesi günü yayınladığı rakamlara göre, Orta Appalachia bölgesinden çıkarılan kömürün fiyatı geçen hafta 10 ABD Doları'ndan fazla artarak ton başına 89, 75 ABD Doları'na ulaştı. Sözkonusu durum, kömürün dışsatımındaki artışın elektrik santrali yakıtı olarak kullanılan kömürün iç piyasa fiyatını yükselttiği 2009 yılından bugüne en yüksek fiyat düzeyi. Diğer bölgelerdeki kömür fiyatları göreceli olarak daha düşük olmasına karşılık o bölgelerdeki fiyatlar da son aylarda yükseldi.

Koronavirüsü küresel salgınının zayıflamasından kaynaklanan ekonomik toparlanma yerküre çapında elektrik istemini artırdı. Bu gelişme ise doğal gazda kıtlığa, Asya ile Avrupa'da elektrik kesintilerine ve kömürde rekor fiyatlara neden oldu. Ülkedeki termik santrallerin kömür stoklarının azalmasına ve kömür fiyatlarının yükselmesine neden olacak biçimde daha fazla kömür yakmaları nedeniyle ABD'li kömür madencileri kömür üretimini artırmak için çaba gösteriyorlar.

Madenciler, fiyatların önümüzdeki yıl boyunca yüksek kalmaya devam edeceğini, bunun yanısıra bazı madenlerin gelecek yıl için öngörülen kömür üretim rakamının neredeyse tümü için zaten satış sözleşmeleri imzalamış olduklarını dile getiriyorlar.

Kaynak: miningweekly. com

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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