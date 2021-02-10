ABD'de komadan uyanan kişi, köpeğine böyle kavuştu

ABD'de evinde meydana gelen patlama sonucu kaldırıldığı hastanede komaya giren Brian Myers, 4 ayın ardından köpeğine kavuştu. O anlar amatör kameralara yansıdı.

ABD'nin Maryland eyaletindeki Baltimore kentinde yaşayan Brian Myers, evinde meydana gelen patlama sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede komaya giren Myers, 4 ay sonra çok sevdiği köpeği Barak'a kavuştu.

AMBULANSTA KÖPEĞİNİ SORUP DURMUŞ

ABD medyası, patlamanın ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Myers'in yarı baygın halde defalarca köpeği Barak'ı sorduğu ve kurtarılmasını istediğini duyurdu. Barak'ın patlamadan sonra bir barınakta kaldığı ve daha sonra Myers'e teslim edildiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı