- ABD'de köleliğin kaldırılışının 115. yılı kutlanıyor
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- ABD'de köleliğin kaldırılışının 115. yılı kutlanıyor

- ABD'de köleliğin kaldırılışının 115. yılı kutlanıyor ABD'de bugün 19 Haziran 1865'te kaldırılan köleliğin 155. yılı kutlanıyor.

20.06.2020 00:05 | Son Güncelleme: 20.06.2020 00:34

- ABD'de köleliğin kaldırılışının 115. yılı kutlanıyor

WASHINGTON - ABD'de bugün 19 Haziran 1865'te kaldırılan köleliğin 155. yılı kutlanıyor.

ABD'de haftalardır devam eden ırkçılığa ve polis şiddetine karşı olan gösteriler bugün de devam etti. ABD'nin birçok kentinde 1865 yılında kaldırılan köleliğin 155. yılı kutlandı. Ülkedeki köleliğin tamamen kaldırıldığı gün olan 19 Haziran "Juneteenth" olarak anılmaktadır. New York, Minnesota, Georgia, Denver ve Boston gibi birçok eyalette vatandaşlar sokaklara inerek, yürüyüş gerçekleştirdi. Göstericiler ellerinde taşıdığı pankartlara polis tarafından öldürülen siyahilerin isimlerini, "Siyah hayat önemlidir", "Nefes alamıyorum" ve "Özgürlük" ifadelerini yazdı. Gösterilerde şu ana kadar herhangi bir şiddet olayı yaşanmadı.

Trump'tan "Juneteenth" kutlama mesajı

Beyaz Saray'dan yapılan resmi açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın "Juneteenth" için Afrika kökenli Amerikalıların asi ruhuna saygı göstermek için unutulmaz bir kutlama çağrısında bulunduğu bildirildi. Açıklamada Trump'ın "Milyonlarca Afrikalı Amerikalı için Juneteenth tüm insanların eşit yaratıldığı ve özgürlüğün temel bir hak olduğu gerçeğini kutlamak için bir fırsat. Ülkemizde Afrika kökenli Amerikalıların katkıları Amerikan yaşamının her yönünü zenginleştirmeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

First Lady Trump'ta "Juneteenth" kutladı

First Lady Melania Trump, sosyal medya üzerinden yayınladığı bir video ile Juneteenth'i kutladı. Trump, "Bugün Juneteenth'i kutluyoruz. ABD'deki köleliğin sona ermesinin ulusal olarak kutlandığı en eski bayram. Bugün onuruna, Angela Johnson'ın 'All Different Now' (Şimdi Her şey Farklı) öyküsünü paylaşmak istiyorum. Genç bir kızın gözünden ilk Haziran'a ışık tutuyor" dedi.

Juneteenth, ABD'de "Özgürlük Günü" ve "Kurtuluş Günü" olarak da anılırken, her yıl 19 Haziran'da ABD'de köle olarak tutulanların kurtuluşu kutlanır. Juneteenth, Birlik Ordusu Generali Gordon Granger, 19 Haziran 1865'te Galveston'da yaptığı açıklamada Teksas'ta köle olarak tutulan herkesin özgür olduğunu ilan etmesi ile başlamıştır. Bu olayın ardından Birliğin Kurtuluş Bildirgesi'nde Teksas ve diğer eyaletlerde kölelik resmen yasadışı ilan edilmiştir.

- ABD'de köleliğin kaldırılışının 115. yılı kutlanıyor

Kaynak: İHA

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